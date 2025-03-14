В Омске орлы Большереченского зоопарка переехали в новый вольер

В Большереченском зоопарке произошло важное событие: новый вольер стал домом для пары степных орлов и их соседа — орла-могильника. Хищные птицы переехали в просторное помещение, где для них созданы комфортные условия. В новом вольере установлены домики, укрытия и присады, а также специальные столы для подачи пищи.
Сотрудники зоопарка сообщили, что перемещение птиц прошло спокойно, и орлы быстро освоились на новом месте, начав активно исследовать свою территорию.
Директор зоопарка имени В. Д. Соломатина Юлия Сырецкая отметила, что организация продолжает работать над улучшением условий для своих обитателей.
Одним из крупных проектов является создание «Птичьего парка», открытие которого намечено на эту весну. Юлия подчеркнула, что это событие станет важным этапом, поскольку многие птицы, живущие в зоопарке уже несколько лет, переедут в новые, более комфортные вольеры.
В зоопарке продолжается работа по реконструкции объектов: улучшаются условия для посетителей, ремонтируются и расширяются вольеры. Уже открыты новые кафе и зоны отдыха, обновлены кормокухня и копытный ряд. В прошлом году в новый вольер переехала и белая медведица по имени Думка.