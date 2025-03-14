В Омске орлы Большереченского зоопарка переехали в новый вольер

В Большереченском зоопарке произошло важное событие: новый вольер стал домом для пары степных орлов и их соседа — орла-могильника. Хищные птицы переехали в просторное помещение, где для них созданы комфортные условия. В новом вольере установлены домики, укрытия и присады, а также специальные столы для подачи пищи.