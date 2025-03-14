Как отразить метео-атаки и защитить организм от предстоящих перепадов температуры? Советы терапевта

А что же делать тем, кто не позаботился об этом заранее и находится не в столь хорошей форме? В эту категорию обычно входят пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями и те, кто недавно переболел. Для них главная рекомендация — не перетруждаться, посоветовала врач. Забудьте про ремонт, генеральную уборку и сложные задачи, которые можно отложить.