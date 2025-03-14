В Пермском зоопарке рассказали о самочувствии бинтуронгов

Ранее perm.aif.ru писал, что в Пермь доставили новых животных. В их числе — бинтуронги Лика и Лёва. Ранее таких зверей не было в коллекции зоопарка. Их разместили на территории нового комплекса, открыть который планируют летом 2025 года.