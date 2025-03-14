В Пермском зоопарке рассказали о самочувствии бинтуронгов

Специалисты Пермского зоопарка рассказали perm.aif.ru о самочувствии бинтуронгов.
Это новые животные, которых сразу поселили на территории строящегося зоопарка.
«Бинтуронги ещё находятся на карантине (его проходят все новые подопечные). Животные чувствуют себя хорошо», — рассказали perm.aif.ru в Пермском зоопарке.
Также там сообщили, что сотрудникам, которые ухаживают за кошачьими медведями, уже удалось изучить характер зверей.
«Бинтуронги — очень спокойные, тактильные и лояльные животные, прекрасно относятся к нашим киперам (сотрудники, которые заботятся о зверях. — Авт.), абсолютно неагрессивные», — рассказали perm.aif.ru в Пермском зоопарке.
Ранее perm.aif.ru писал, что в Пермь доставили новых животных. В их числе — бинтуронги Лика и Лёва. Ранее таких зверей не было в коллекции зоопарка. Их разместили на территории нового комплекса, открыть который планируют летом 2025 года.