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В Пермском зоопарке рассказали о самочувствии бинтуронгов

Сейчас они на карантине.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

Специалисты Пермского зоопарка рассказали perm.aif.ru о самочувствии бинтуронгов.

Это новые животные, которых сразу поселили на территории строящегося зоопарка.

«Бинтуронги ещё находятся на карантине (его проходят все новые подопечные). Животные чувствуют себя хорошо», — рассказали perm.aif.ru в Пермском зоопарке.

Также там сообщили, что сотрудникам, которые ухаживают за кошачьими медведями, уже удалось изучить характер зверей.

«Бинтуронги — очень спокойные, тактильные и лояльные животные, прекрасно относятся к нашим киперам (сотрудники, которые заботятся о зверях. — Авт.), абсолютно неагрессивные», — рассказали perm.aif.ru в Пермском зоопарке.

Ранее perm.aif.ru писал, что в Пермь доставили новых животных. В их числе — бинтуронги Лика и Лёва. Ранее таких зверей не было в коллекции зоопарка. Их разместили на территории нового комплекса, открыть который планируют летом 2025 года.