В РПЦ поддержали законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг

Психика россиян страдает из-за эзотерических услуг. Они также негативно влияют на духовные ценности человека, заявил РИА Новости зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимосвязи Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Соответствующий законопроект предложила депутат Нина Останина. Вахтанг Кипшидзе согласился с его необходимостью. По его словам, эзотерики наживаются на людях. К ним можно отнести астрологов, духовных наставников, рунистов, нумерологов и других псевдоспециалистов.
«Это огромный, многомиллиардный рынок, который позволяет манипуляторам наживаться на разрушении психологического и духовного здоровья наших сограждан. С этой угрозой давно пора что-то делать, в том числе в законодательном плане», — заключил Вахтанг Кипшидзе.
В Госдуме также предложили ввести выплаты для домохозяек. Денежная поддержка будет предназначаться для всех, кто на постоянной основе живет в РФ вместе с семьей, регулярно ходит за продуктами, ухаживает за детьми или престарелыми.