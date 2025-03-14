Кровопийцы атакуют: в Приморье начался сезон клещей

Специалисты напомнили, что в медицинских учреждениях продолжается вакцинация против клещевого энцефалита. Привиться можно не позднее чем за две недели до посещения природных зон. Бесплатная вакцинация доступна детям с трех лет, пожилым людям старше 60 лет, а также группам профессионального и высокого риска.