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Кровопийцы атакуют: в Приморье начался сезон клещей

Первого клеща с себя снял житель Владивостока.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье официально начался сезон активности клещей — первый клещ был обнаружен жителем Владивостока после прогулки по улице Нейбута. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре, сообщает ИА PrimaMedia.

Клеща передали на анализ в Центр гигиены и эпидемиологии, где специалисты установили, что он не является носителем клещевого энцефалита.

В Роспотребнадзоре отметили, что в прошлом году первый клещ был обнаружен 20 марта, а в 2023 году — 7 марта. В этом году сезон начался немного позже.

Специалисты напомнили, что в медицинских учреждениях продолжается вакцинация против клещевого энцефалита. Привиться можно не позднее чем за две недели до посещения природных зон. Бесплатная вакцинация доступна детям с трех лет, пожилым людям старше 60 лет, а также группам профессионального и высокого риска.

Приморцам рекомендуют соблюдать меры предосторожности, использовать спреи от клещей, а после прогулок осматривать одежду и кожу.