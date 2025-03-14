Кровопийцы атакуют: в Приморье начался сезон клещей

В Приморье официально начался сезон активности клещей — первый клещ был обнаружен жителем Владивостока после прогулки по улице Нейбута. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре, сообщает ИА PrimaMedia.
Клеща передали на анализ в Центр гигиены и эпидемиологии, где специалисты установили, что он не является носителем клещевого энцефалита.
В Роспотребнадзоре отметили, что в прошлом году первый клещ был обнаружен 20 марта, а в 2023 году — 7 марта. В этом году сезон начался немного позже.
Специалисты напомнили, что в медицинских учреждениях продолжается вакцинация против клещевого энцефалита. Привиться можно не позднее чем за две недели до посещения природных зон. Бесплатная вакцинация доступна детям с трех лет, пожилым людям старше 60 лет, а также группам профессионального и высокого риска.
Приморцам рекомендуют соблюдать меры предосторожности, использовать спреи от клещей, а после прогулок осматривать одежду и кожу.