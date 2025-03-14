Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с водоснабжением в деревне Прикамья

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ожидает отчет о проверке, проведенной в деревне Осташата Пермского края, где жители вынуждены набирать воду из озера, сообщает пресс-служба СК РФ.
Напомним, местные жители долгое время пытаются решить проблему с отсутствием водопровода в деревне, обращаясь в различные государственные инстанции с 2016 года. В конце февраля одна из жительниц опубликовала видео, в котором рассказала о тяжелой ситуации. По ее словам, для питья и приготовления пищи люди вынуждены использовать воду из озера Любимово, несмотря на ее непригодность для употребления. Кроме того, озеро практически обмелело. Подвоз воды организован, но в недостаточном объеме.
«Подвоз воды осуществляется в очень ограниченных объемах. Обращения в администрацию не дали результатов», — уточняет ведомство.
После того как ситуация была освещена в СМИ и социальных сетях, Следственное управление СК по Пермскому краю инициировало проверку.
Председатель СК России потребовал от руководителя местного СУ Дениса Головкина доложить о результатах проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.