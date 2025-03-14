Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с водоснабжением в деревне Прикамья

Напомним, местные жители долгое время пытаются решить проблему с отсутствием водопровода в деревне, обращаясь в различные государственные инстанции с 2016 года. В конце февраля одна из жительниц опубликовала видео, в котором рассказала о тяжелой ситуации. По ее словам, для питья и приготовления пищи люди вынуждены использовать воду из озера Любимово, несмотря на ее непригодность для употребления. Кроме того, озеро практически обмелело. Подвоз воды организован, но в недостаточном объеме.