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Губернатор Хабаровского края занял четвертое место в топе глав ДФО

Данные представлены в Telegram-рейтинге по итогам февраля.

Источник: Комсомольская правда

Аналитический центр «Г. У. Р. У.» представил исследование «Индекс Telegram. Рейтинг эффективности публичных политиков через призму Telegram. Март 2025». Согласно данным, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин занял четвертое место в топе глав Дальневосточного федерального округа по количеству упоминаний в Telegram-каналах за февраль 2025 года. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин собрал 4 804 упоминания в Telegram-каналах, что позволило ему занять четвертую позицию в рейтинге глав ДФО и 29 место среди всех глав регионов России.

Персональный Telegram-канал губернатора также показал высокие результаты, заняв 28 место в федеральном рейтинге по количеству подписчиков (44 143).

В топ-5 резонансных тем февраля вошли такие: рабочий визит полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева в Хабаровский край; рабочая поездка Дмитрия Демешина в Беларусь и встреча с президентом Александром Лукашенко; продление срока приема заявок на региональную кадровую программу «Герои Vостока» до 28 февраля; проведение первого краевого военно-патриотического форума «Защитник Отечества» и поездка губернатора в ДНР, где он вместе с командованием Восточного военного округа встретился с бойцами и посетил подшефный город Дебальцево.