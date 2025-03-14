Губернатор Хабаровского края занял четвертое место в топе глав ДФО

В топ-5 резонансных тем февраля вошли такие: рабочий визит полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева в Хабаровский край; рабочая поездка Дмитрия Демешина в Беларусь и встреча с президентом Александром Лукашенко; продление срока приема заявок на региональную кадровую программу «Герои Vостока» до 28 февраля; проведение первого краевого военно-патриотического форума «Защитник Отечества» и поездка губернатора в ДНР, где он вместе с командованием Восточного военного округа встретился с бойцами и посетил подшефный город Дебальцево.