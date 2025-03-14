В Омской области медикам увеличат социальные выплаты

Согласно новым мерам, выплаты врачам увеличатся до 50 тысяч рублей, тогда как ранее они составляли 18,5 тысячи рублей для сотрудников стационаров и 14,5 тысячи рублей для специалистов поликлиник. Средний медицинский персонал теперь будет получать 30 тысяч рублей вместо прежних 8 тысяч в стационарах и 6,5 тысяч в поликлиниках.