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В Омской области медикам увеличат социальные выплаты

Врачи и средний медицинский персонал центральных районных больниц Омской области, расположенных в населённых пунктах с численностью до 50 тысяч человек, с 1 апреля начнут получать увеличенные социальные выплаты.

Источник: Freepik

Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«Приняли решение о повышении отдельным медицинским работникам социальной выплаты. Это шаг к выравниванию оплаты труда медиков, работающих в бюджетных отделениях, и медиков, оказывающих помощь по территориальной программе ОМС», — отметил Хоценко.

Согласно новым мерам, выплаты врачам увеличатся до 50 тысяч рублей, тогда как ранее они составляли 18,5 тысячи рублей для сотрудников стационаров и 14,5 тысячи рублей для специалистов поликлиник. Средний медицинский персонал теперь будет получать 30 тысяч рублей вместо прежних 8 тысяч в стационарах и 6,5 тысяч в поликлиниках.