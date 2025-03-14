Социальный фонд России произвёл индексацию выплат в Приморском крае

Индексация в первую очередь коснулась ежемесячных денежных выплат, которые получают люди с инвалидностью, ветераны боевых действий и другие категории граждан, имеющие право на федеральные льготы. Также были проиндексированы материнский капитал, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих родителей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребёнка, единовременное пособие по беременности и родам.
Отделение Социального фонда России по Приморскому краю провело все повышения беззаявительно, поэтому жителям региона не нужно обращаться в фонд или подавать заявления, чтобы получать выплаты в новых размерах, сообщает пресс-служба правительства региона.
Февральская индексация стала вторым массовым повышением выплат с начала года после проведённой в январе индексации пенсий на 7,3%. По решению Президента России Владимира Путина, с февраля пенсионерам произведена дополнительная индексация до уровня фактического роста цен, составившего 9,5%.
Также в этом году изменился размер прожиточного минимума, в соответствии с которым отделение Социального фонда России автоматически пересчитало отдельные социальные выплаты и меры поддержки, включая единое пособие родителям детей до 17 лет и беременным женщинам и ежемесячную выплату на ребёнка до трёх лет из средств материнского капитала.
Ранее Президент России Владимир Путин сообщил, что социальные выплаты и пособия в 2025 году будут проиндексированы на 9,5% по аналогии с фактической инфляцией.