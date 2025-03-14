Социальный фонд России произвёл индексацию выплат в Приморском крае

Индексация в первую очередь коснулась ежемесячных денежных выплат, которые получают люди с инвалидностью, ветераны боевых действий и другие категории граждан, имеющие право на федеральные льготы. Также были проиндексированы материнский капитал, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих родителей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребёнка, единовременное пособие по беременности и родам.