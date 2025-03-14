19FortyFive: врагом американских истребителей F-22 Raptor стало время

«США намерены доработать 142 самолёта до стандарта Block 30, чтобы F-22 сохранили актуальность в будущих конфликтах. Однако это займёт слишком много времени. Модернизация парка F-22 может продлиться до 2030 года. К этому моменту ВВС хотят получить NGAD», — написал Иствуд.