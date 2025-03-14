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19FortyFive: врагом американских истребителей F-22 Raptor стало время

На модернизацию истребителей пятого поколения потребуется слишком много времени.
Источник: Аргументы и факты

Врагом военных самолётов F-22 Raptor, произведённых в Соединённых Штатах, является время, пишет 19FortyFive.

Материал подготовил обозреватель издания Брент Иствуд. Он напомнил, что истребители пятого поколения намерены модернизировать. При этом Иствуд выразил мнение, что американская сторона не уложится в сроки.

По словам обозревателя, в течение следующих четырёх лет американским военным потребуется по 42 миллиона долларов для поддержания боеготовности каждого такого истребителя. Он подчеркнул, что в эту сумму не включены траты на модернизацию.

Автор материала добавил, что F-22 станет «мостом» к американскому истребителю шестого поколения Next Generation Air Dominance.

«США намерены доработать 142 самолёта до стандарта Block 30, чтобы F-22 сохранили актуальность в будущих конфликтах. Однако это займёт слишком много времени. Модернизация парка F-22 может продлиться до 2030 года. К этому моменту ВВС хотят получить NGAD», — написал Иствуд.

Он отметил, что ВВС Соединённых Штатов оказались в «затруднительном положении».

Ранее сообщалось, что американский стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor выглядит как «провал».