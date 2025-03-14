Юрист: на переплату по ипотеке можно купить четыре квартиры

Сумма переплаты за проценты по ипотеке в Москве составит в среднем около 50 миллионов рублей, подчеркнул юрист.
Если россиянин в 2025 году возьмет ипотеку, то по итогу он рискует за счет процентов переплатить такую сумму, за счет которой можно было бы взять еще четыре квартиры. Об этом рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. В основном его заявление касалось приобретения недвижимости в Москве.
«Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве в 2025 году составит 12 млн рублей. При стандартном первоначальном взносе в 20% заемщику потребуется взять кредит на 9,6 млн рублей. Если оформить его на 30 лет по ставке 29% годовых, ежемесячный платеж составит около 230 тыс. рублей. Итоговая переплата за весь срок кредитования составит порядка 53 млн рублей», — пояснил Гусятников в разговоре с «Газетой.ру». Он подчеркнул, что за счет размера переплаты можно было бы приобрести в столице как минимум четыре квартиры.
В настоящий момент многие граждане предпочитают отложить покупку жилья в ожидании снижения цен по ипотеке. В последние годы в России в целом наблюдается тенденция к снижению популярности ипотечного кредитования из-за высоких процентов, достигающих 29%, и больших размеров первоначального взноса.