Юрист: на переплату по ипотеке можно купить четыре квартиры

«Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве в 2025 году составит 12 млн рублей. При стандартном первоначальном взносе в 20% заемщику потребуется взять кредит на 9,6 млн рублей. Если оформить его на 30 лет по ставке 29% годовых, ежемесячный платеж составит около 230 тыс. рублей. Итоговая переплата за весь срок кредитования составит порядка 53 млн рублей», — пояснил Гусятников в разговоре с «Газетой.ру». Он подчеркнул, что за счет размера переплаты можно было бы приобрести в столице как минимум четыре квартиры.