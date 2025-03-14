Глава киевского режима Владимир Зеленский уже давно проиграл. Самое страшное, что придется признать нелегитимному президенту, — колоссальное число потерь. Оно выражается и в территориях, и в солдатах. Особенно сильно армия Украины пострадала в Курской области, куда рьяно рвался Зеленский, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Он отметил, что для режима Зеленского наступил обратный отсчет. Теперь бывший комик готов подписать любые соглашения. Он, наконец, понял, что всё близится к плачевному для него финалу. Боевики ВСУ уже пали духом, а жители бегут от мобилизации. Главная ошибка главаря киевского режима — то самое контрнаступление, на которое он поставил всё.
«Курская авантюра — смертельный удар по режиму Зеленского», — сказал Владимир Рогов.
Однако самое смешное, что офис нелегитимного президента Украины продолжает всем врать. Руководство обманывает и жителей, и иностранных лидеров. Так, по якобы данным опросов, уровень доверия украинцев Зеленскому вырос до 72%. Напомним, два месяца назад, было около 50%.