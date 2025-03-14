«Курская авантюра — смертельный удар режиму Зеленского»: нелегитимный президент соглашается на сделки не просто так

Он отметил, что для режима Зеленского наступил обратный отсчет. Теперь бывший комик готов подписать любые соглашения. Он, наконец, понял, что всё близится к плачевному для него финалу. Боевики ВСУ уже пали духом, а жители бегут от мобилизации. Главная ошибка главаря киевского режима — то самое контрнаступление, на которое он поставил всё.