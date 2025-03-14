Диетолог объяснил, на какие проблемы указывает тяга к сладкому и солёному

«При хроническом стрессе у нас очень сильно истощается функция надпочечников, которые отвечают как раз за стресс-адаптацию. А тот же самый натрий, в целом соль, является одним из инструментов, которые стимулируют функцию надпочечников, то есть, при его поступлении выработка гормонов стресс-адаптации несколько возрастает», — объяснил взаимосвязь стресса и соленых продуктов эксперт.