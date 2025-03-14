Диетолог объяснил, на какие проблемы указывает тяга к сладкому и солёному

Тяга к мучному, сладостям, кислым, соленым или мясным блюдам может указывать на ряд заболеваний и даже психологические проблемы. Как правильно расшифровать вкусовые предпочтения, помог разобраться корреспонденту aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
Почему все время хочется сладкого.
По словам Полякова постоянное желание съесть шоколад или другую сладость может иметь несколько объяснений. Так, сладкоежкам стоит провериться на диабет. Пристрастие к конфетам может быть связано с нарушением углеводного обмена.
«Тяга к сладкому также наблюдается при дефиците магния, хрома, некоторых витаминоподобных веществ», — отметил эксперт.
Еще одной причиной тяги к сладкому может быть хроническое стрессовое напряжение, нереализованные потребности и желания, общее состояние усталости, истощения. Съедая конфету, человек пытается подсластить пилюлю, когда нужно дальше работать.
О чем говорит тяга к солёному.
Желание съесть салат из соленых капусты и огурцов также может указать на хронический стресс.
«При хроническом стрессе у нас очень сильно истощается функция надпочечников, которые отвечают как раз за стресс-адаптацию. А тот же самый натрий, в целом соль, является одним из инструментов, которые стимулируют функцию надпочечников, то есть, при его поступлении выработка гормонов стресс-адаптации несколько возрастает», — объяснил взаимосвязь стресса и соленых продуктов эксперт.
Кроме того, организм может «попросить» при электролитном дисбалансе, который может возникнуть при использовании мочегонных препаратов или если человек интенсивно занимается спортом, часто потеет и пьет просто дистиллированную воду.
Какие проблемы в организме, если тянет съесть кислого.
Как отметил диетолог, человек может интуитивно тянуться к определенным продуктам, чтобы справиться с нехваткой каких-либо веществ. Так, желание «подкислиться» указывает на проблемы с желудочно-кишечным трактом, дефицит нутриентов, витаминов, антиоксидантов.
«Это может быть сниженная кислотность желудочного сока, гипоацидный гастрит, например, и через кислую пищу организм хочет себя немножко взбодрить, то есть простимулировать клетки желудка и вырабатывать больше соляной кислоты. Еще один из вариантов, почему хочется кислого, это потребность микрофлоры кишечника есть определенную пищу для того, чтобы расти и развиваться», — добавил Поляков.
Почему постоянно хочется что-нибудь мучное.
Неудержимое желание съесть пирожок или пирожное может указать на психологические проблемы и желание их «заесть», отметил Поляков.
«По сути, мучное — это крахмал. Крахмал быстро расщепляется до быстрых углеводов. Тяга к углеводам — это либо нарушение углеводного обмена, диабет, либо элементарное заедание нереализованности», — объяснил он.
О чем говорит тяга к мясным продуктам.
Непреодолимое желание съесть отбивную или котлету у девушек может быть связано с их личным циклом, объяснил Поляков.
«Также желание съесть шницель может говорить о белковой недостаточности или анемии», — рассказал диетолог и добавил, что повышенная потребность в мясных продуктах может отмечаться у тех, кто недавно перенес болезнь.
Потребность в мясе может быть психологической. Как отметил эксперт, для эмоционально нестабильных людей, любящих различные практики, мясо может выполнять роль якоря, помогать стабилизировать психику и вернуть к земным делам.