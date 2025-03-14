В Хабаровске пройдёт мировая премьера мюзикла «Анна Каренина»

В Хабаровске уже на следующей неделе состоится мировая премьера мюзикла по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина». Его готовит звездная команда постановщиков из Санкт-Петербурга под руководством заслуженной артистки России, режиссера Натальи Индейкиной, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Композитор Владимир Баскин создал музыку, которая впервые прозвучит в исполнении артистов Хабаровского музыкального театра, поэтому премьера по праву считается мировой.
Автором стихотворных текстов выступил лауреат премии Правительства РФ, лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» Эдуард Гайдай. К постановочному процессу также присоединилась хореограф-постановщик из Санкт-Петербурга и автор хореографии в таких мюзиклах, как «Великий Гэтсби», «Портрет Дориана Грея», «Служебный роман» Евгения Хробостова.
— На создание мюзикла «Анна Каренина» меня вдохновил сам роман. Как в каждом великом классическом произведении, в этом заложено много тем: возмездия, христианства, веры и безверия, семьи, и мы пытались по этому поводу размышлять, — сказала Наталья Индейкина. — Особенно важно нам было показать природу страсти — своего рода демонического влечения, неподдающегося разуму.
По словам режиссера, работа над мюзиклом стала настоящим испытанием для труппы, которая совсем недавно пережила пожар и стала, по сути, бездомной. Актеры работают самоотверженно, художественный руководитель Никита Туранов трудится буквально днем и ночью, чтобы артисты не теряли форму и продолжали радовать зрителей премьерами.
Главные роли исполнят артистка-вокалистка Юлия Лакомая (Анна Каренина), заслуженный артист Хабаровского края Никита Туранов (Алексей Вронский), заслуженный артист России, народный артист Хабаровского края, артист-вокалист Денис Желтоухов (Алексей Каренин).
Артисты уже активно погрузились в репетиции, оттачивая вокальные партии и создавая завораживающую хореографию. Специалисты пошивочного цеха создают около 300 костюмов, которые обещают поразить зрителей красотой и изяществом.
Напомним, что в ноябре 2023 года состоялась премьера мюзикла «Первый бал Наташи Ростовой», режиссером которого также выступила Наталья Индейкина. Так что творческое сотрудничество продолжается.
Премьера состоится на сцене ОДОРА 23, 28 и 30 марта.