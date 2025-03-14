В Хабаровске пройдёт мировая премьера мюзикла «Анна Каренина»

— На создание мюзикла «Анна Каренина» меня вдохновил сам роман. Как в каждом великом классическом произведении, в этом заложено много тем: возмездия, христианства, веры и безверия, семьи, и мы пытались по этому поводу размышлять, — сказала Наталья Индейкина. — Особенно важно нам было показать природу страсти — своего рода демонического влечения, неподдающегося разуму.