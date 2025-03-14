Хабаровск ищет героев: открыт набор на должность матроса-спасателя

Сезон работы матросов начнется с 25 мая и продлится до 31 августа включительно. Дежурство будет проводиться на самых посещаемых пляжах на Амуре в Хабаровске: «Дельфин», в районе заводов «Амуркабель» и «Дальдизель» и на набережной имени адмирала Невельского. График посменный: два через два с 11.00 до 21.00. Зарплата от 31 до 33 тысяч рублей, плюс весь социальный пакет (больничный, компенсация за отпуск и прочие). Дежурные на постах обеспечиваются всем необходимым: спасательными жилетами, кругами, весельными лодками и даже сотовыми телефонами с сим-картами.