Хабаровск ищет героев: открыт набор на должность матроса-спасателя

Открыт набор новобранцев на должность матрос-спасатель в Хабаровске. Они предварительно пройдут обучение за счет бюджетных средств по специальной программе и получат удостоверения, позволяющие осуществлять деятельность по спасению людей на любых ведомственных постах, сообщает ИА AmurMedia.
Сезон работы матросов начнется с 25 мая и продлится до 31 августа включительно. Дежурство будет проводиться на самых посещаемых пляжах на Амуре в Хабаровске: «Дельфин», в районе заводов «Амуркабель» и «Дальдизель» и на набережной имени адмирала Невельского. График посменный: два через два с 11.00 до 21.00. Зарплата от 31 до 33 тысяч рублей, плюс весь социальный пакет (больничный, компенсация за отпуск и прочие). Дежурные на постах обеспечиваются всем необходимым: спасательными жилетами, кругами, весельными лодками и даже сотовыми телефонами с сим-картами.
Требования к претендентам элементарные — возраст от 18 лет и умение плавать. Как сообщает пресс-служба администрации города, в ряды наблюдателей на пляжах могут вступить не только мужчины и молодые люди, но и девушки. Ежегодно одна-две представительницы прекрасного пола идут в матросы. Миссия ответственная, от бдительности и слаженности ребят зависит чья-то жизнь. За два года в четырех зонах отдыха удалось спасти 22 человека, в том числе троих детей.