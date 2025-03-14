Выходные в Башкирии принесут 10-градусное тепло

Синоптики Башгидрометцентра озвучили прогноз погоды на выходные. По словам метеорологов, жителей региона ждет весеннее тепло и дожди.
Так, в субботу, 15 марта, синоптики обещают кратковременные дожди в некоторых районах Башкирии. Ветер в этот будет южного направления, а температура воздуха ночью достигнет −1,+4°, днем потеплеет до +5,+10°.
В воскресенье, 16 марта, характер погоды сильно изменится, говорят метеорологи. В регионе пройдет дожди с мокрым снегом, в отдельных районах синоптики ждут гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица.
— Столбики термометров ночью опустятся до +1,-4°, по северу до −9°, днем ожидается +1,+6°, — заключили в Башгидрометцентре.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.