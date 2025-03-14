Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выходные в Башкирии принесут 10-градусное тепло

Стало известно, какой будет погода в ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики Башгидрометцентра озвучили прогноз погоды на выходные. По словам метеорологов, жителей региона ждет весеннее тепло и дожди.

Так, в субботу, 15 марта, синоптики обещают кратковременные дожди в некоторых районах Башкирии. Ветер в этот будет южного направления, а температура воздуха ночью достигнет −1,+4°, днем потеплеет до +5,+10°.

В воскресенье, 16 марта, характер погоды сильно изменится, говорят метеорологи. В регионе пройдет дожди с мокрым снегом, в отдельных районах синоптики ждут гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица.

— Столбики термометров ночью опустятся до +1,-4°, по северу до −9°, днем ожидается +1,+6°, — заключили в Башгидрометцентре.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.