На северо-востоке Москвы пройдет капитальный ремонт дома 1983 года постройки

Особое внимание на объекте уделят выполнению работ по приведению в надлежащий вид фасада жилого дома советского периода. В столице капремонт зданий данного типа проводится по передовой технологии с применением полимерцементных смесей. Эта методика позволяет качественным образом улучшить внешний вид объекта, а также восстановить его технические характеристики. Для удобства жителей работы по обновлению дома разобьют на несколько этапов. На первом этапе стены дома промоют, ликвидируют трещины и отобьют отваливающуюся плитку. Затем нанесут адгезионную грунтовку, высокоадгезионные эластичные клеевые смеси, а сверху положат финишные слои из декоративной штукатурки и специальной стойкой фасадной краски. Особое внимание уделят межпанельным швам. Их расчистят и заново загерметизируют. Использовать в работе будут передовые отечественные материалы.