На северо-востоке Москвы пройдет капитальный ремонт дома 1983 года постройки

Особое внимание на объекте уделят выполнению работ по приведению в надлежащий вид фасада жилого дома советского периода. В столице капремонт зданий данного типа проводится по передовой технологии с применением полимерцементных смесей. Эта методика позволяет качественным образом улучшить внешний вид объекта, а также восстановить его технические характеристики. Для удобства жителей работы по обновлению дома разобьют на несколько этапов. На первом этапе стены дома промоют, ликвидируют трещины и отобьют отваливающуюся плитку. Затем нанесут адгезионную грунтовку, высокоадгезионные эластичные клеевые смеси, а сверху положат финишные слои из декоративной штукатурки и специальной стойкой фасадной краски. Особое внимание уделят межпанельным швам. Их расчистят и заново загерметизируют. Использовать в работе будут передовые отечественные материалы.
Также в рамках капитального ремонта в местах общего пользования установят современные оконные блоки, отремонтируют входные группы. Специалисты обновят цокольную часть здания и заменят отливы. По окончании основного объема работ по ремонту фасада будет выполнено устройство новой отмостки. Пройдет комплекс восстановительных мероприятий на крыше, который включает в себя работы по замене старого слоя кровельного настила, ремонт вентиляционных шахт и выходов на крышу. Кроме того, в доме заменят магистрали теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения.
Двенадцатиэтажный жилой дом был построен в 1983 году по проекту типовой серии. Здание имеет простую форму в плане, во двор ведет проездная арка. Фасады обладают простой пластикой и выделены нишами лоджий, а также выступающими объемами тамбуров входных групп. Интересно отметить, что рядом с домом расположен парк «Отрадное».