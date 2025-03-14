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Дожди и сильный ветер. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белгидромет объявил сегодня оранжевый уровень опасности из-за усиления ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +7° 2 м/с 93% 759 мм рт. ст. +8°

Прогнозируется резкое изменение погодных условий, похолодает.

Будет облачно с прояснениями. Утром на большей части территории республики, днем преимущественно по северной половине пройдут осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). В утренние часы в отдельных районах может быть слабый гололед.

Ветер южный с переходом на западный, северо-западный, 5−10 м/с, порывы до 14 м/с. Утром во многих районах, днем по восточной половине порывы могут достигать 15−20 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 1 по северо-западу до плюс 11 по юго-востоку.

Теплее всего будет в Гомеле — 9−11 градусов тепла. В Могилеве и Витебске прогнозируется плюс 7−9, Бресте — плюс 6−8, Минске и Гродно — плюс 2−4 градуса.