Дожди и сильный ветер. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Прогнозируется резкое изменение погодных условий, похолодает.
Будет облачно с прояснениями. Утром на большей части территории республики, днем преимущественно по северной половине пройдут осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). В утренние часы в отдельных районах может быть слабый гололед.
Ветер южный с переходом на западный, северо-западный, 5−10 м/с, порывы до 14 м/с. Утром во многих районах, днем по восточной половине порывы могут достигать 15−20 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит от минус 1 по северо-западу до плюс 11 по юго-востоку.
Теплее всего будет в Гомеле — 9−11 градусов тепла. В Могилеве и Витебске прогнозируется плюс 7−9, Бресте — плюс 6−8, Минске и Гродно — плюс 2−4 градуса.