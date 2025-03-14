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На каких республиканских трассах ограничено движение

На каких республиканских автодорогах ограничено движение — сообщили в «Казавтожоле», передает Tengri Auto.

Источник: Tengrinews

По состоянию на 08:00 14 марта 2025 года на 16 республиканских автомобильных дорогах в трех областях введено ограничение движения.

Акмолинская область:

  • Автодорога Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ, километры 856−893, (участок граница СКО — село Новокиенка);
  • Автодорога Жезказган — Аркалык — Петропавловск, километры 553−595, (участок село Сурган — граница СКО;
  • Автодорога Кокшетау — Рузаевка, километры 0−61, (город Кокшетау — граница СКО);
  • Автодорога Астана — Петропавловск, километры 252−291, (участок село Акылбай — город Кокшетау);
  • Автодорога Астана — Петропавловск, километры 304−341 (участок город Кокшетау — граница СКО);
  • Автодорога «Обход города Кокшетау», километры 0−18;
  • Автодорога Кокшетау — Омск, километры 2−50 (участок город Кокшетау — граница СКО).

Костанайская область:

  • Автодорога Костанай — Аулиеколь — Сурган, километры 108−218 (поселок Аулиеколь — село Октябрьское);
  • Авдорога Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ, километры 686−729 (село Сарыколь — граница СКО).

Северо-Казахстанская область:

  • Автодорога Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ, километры 729−768 (граница Костанайской области — село Токсан би).
  • Автодорога Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ, километры 797−856 (участок село Рузаевка — граница Акмолинской области).
  • Автодорога Жезказган — Аркалык — Петропавловск, километры 595−673 (от границы Акмолинской области до села Токсан би района имени Г. Мусрепова);
  • Автодорога Тимирязево — Сарыколь — граница области, километры 0−32 (граница Костанайской области — село Тимирязево);
  • Автодорога Кокшетау — Рузаевка, километры 61−196 (граница Акмолинской области — село Рузаевка);
  • Автодорога Подъезд к м.к. Карасай Батыр, километры 0−24 (село Саумалколь — м.к. Карасай);
  • Автодорога Астана — Петропавловск, километры 341−367, (участок граница Акмолинской области — село Келлеровка);
  • Автодорога 2. Кокшетау — Омск, километры 50−85, (участок граница Акмолинской области — село Чкалова).

В настоящее время для содержания дорог задействованы 197 единиц спецтехники и 297 специалистов.