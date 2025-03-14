Лукашенко направил соболезнования из-за трагедии в Пакистане

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования в связи с трагедией в Пакистане, сообщила пресс-служба президента.
Белорусский лидер от своего имени и от имени всех белорусов выразил глубокие соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари, премьер-министру этой страны Шахбазу Шарифу, родным и близким погибших, всему пакистанскому народу. Лукашенко назвал варварским захват пассажирского поезда в Белуджистане. И подчеркнул, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью узнали известие о многочисленных человеческих жертвах в результате трагического происшествия.
— Решительно осуждаем экстремизм в любых проявлениях, — заявил он.
При этом Лукашенко с уверенностью заявил, что Пакистану, находящемуся десятилетиями на острие борьбы с терроризмом, удастся справиться с этим вызовом. Глава республики указал, что не может быть оправданий бесчеловечным преступлениям против женщин, детей и иных мирных граждан.
— Уверен, что виновные в организации и осуществлении этого жуткого теракта понесут заслуженное наказание, — прокомментировал президент.
Но еще Александр Лукашенко предупредил, что ЕС и Украине — труба, если Россия и США договорятся.
Тем временем пресс-секретарь Эйсмонт высказалась о дате инаугурации Лукашенко: «ЦИК сообщит дату на следующей неделе».