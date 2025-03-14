Проблема с подачей некачественной воды решилась в селе Калинка

«Для устранения аварии муниципальным предприятием “Новатор”, эксплуатирующим сети, принято решение об организации холодного водоснабжения посредством резервной скважины. Проведены мероприятия по промывке фильтров и магистральной сети. В настоящее время аварийно-восстановительные работы завершены. В целях контроля качества воды специалистами отобраны пробы и направлены для проведения лабораторного исследования», — сообщили в профильном ведомстве.