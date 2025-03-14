Проблема с подачей некачественной воды решилась в селе Калинка

Они сообщили, что из крана бежит вода желтого цвета, для бытовых нужд она не подходит.
О ситуации стало известно прокуратуре Хабаровского края. По данному факту провели проверку. Как оказалось, причиной этому послужила перегрузка очистительных фильтров, из-за чего примеси поступали в коммунальную сеть.
Прокуратура внесла в администрацию района представление, директор ресурсоснабжающей организации привлечен к дисциплинарной ответственности. Сейчас нарушения устранены, местным жителям будет сделан перерасчет.
«Для устранения аварии муниципальным предприятием “Новатор”, эксплуатирующим сети, принято решение об организации холодного водоснабжения посредством резервной скважины. Проведены мероприятия по промывке фильтров и магистральной сети. В настоящее время аварийно-восстановительные работы завершены. В целях контроля качества воды специалистами отобраны пробы и направлены для проведения лабораторного исследования», — сообщили в профильном ведомстве.