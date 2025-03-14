В Эхирит-Булагатском районе незаконно выловили омуля на 80 тысяч рублей

В Эхирит-Булагатском районе мужчина выловил омуля на более чем 80 тысяч рублей. Как сообщили в транспортной полиции Прибайкалья, нарушителя выявили во время рейда вместе с работниками заказника «Заповедное Прибайкалье».
— На ледовом покрытии озера Байкал, в бухте Солонцовая. Он при помощи 70-метровой рыболовной сети незаконно выловил рыбу вида «омуль», — поделились правоохранители.
У мужчины забрали сети и незаконно выловленный омуль. Сейчас заведено уголовное дело и избрана мера пресечения, как обязательство о явке. Правоохранители продолжают расследование.