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Новое мошенничество с зачислением денег на карту распространяется в Беларуси

МВД предупредило белорусов о новом мошенничестве с зачислением денег на карту.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители предупредили о новом мошенничестве, набирающем обороты в Беларуси, сообщает телеграм-канал «КИБЕРКРЕПОСТЬ» УВД Брестского облисполкома.

Так, в управлении по противодействию киберпреступности УВД обратили внимание на то, что поступление на банковскую карту средств от неизвестного отправителя может быть началом мошеннической атаки. И сказали алгоритм действий в таких случаях.

Прежде всего, стоит иметь ввиду, что сообщение о зачислении денег на счет может быть подделкой. Поэтому сначала через мобильное приложение следует убедиться, что деньги действительно «пришли».

Если деньги поступили от неизвестного отправители, то следует немедленно связаться с банком и сообщить об этом. Тогда в банке регистрируется обращение и проводится проверка.

Неожиданные деньги нельзя тратить до выяснения обстоятельств. Иначе их расходование может быть признано незаконным обогащением. Но нельзя и возвращать самостоятельно поступившую сумму, если это просят сделать сторонние лица, высылая свои реквизиты.

— Не соглашайтесь. Это может быть мошенническая схема. Все операции должны проходить через ваш банк, — прокомментировали в УВД.

Также следует сохранить все записи и подозрительные контакты.

Еще новое мошенничество под видом диспансеризации распространяется в Беларуси.

Между тем два белоруса выиграли 2,6 миллиона долларов в покерном турнире в Южной Корее.