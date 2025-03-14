Новое мошенничество с зачислением денег на карту распространяется в Беларуси

Правоохранители предупредили о новом мошенничестве, набирающем обороты в Беларуси, сообщает телеграм-канал «КИБЕРКРЕПОСТЬ» УВД Брестского облисполкома.
Так, в управлении по противодействию киберпреступности УВД обратили внимание на то, что поступление на банковскую карту средств от неизвестного отправителя может быть началом мошеннической атаки. И сказали алгоритм действий в таких случаях.
Прежде всего, стоит иметь ввиду, что сообщение о зачислении денег на счет может быть подделкой. Поэтому сначала через мобильное приложение следует убедиться, что деньги действительно «пришли».
Если деньги поступили от неизвестного отправители, то следует немедленно связаться с банком и сообщить об этом. Тогда в банке регистрируется обращение и проводится проверка.
Неожиданные деньги нельзя тратить до выяснения обстоятельств. Иначе их расходование может быть признано незаконным обогащением. Но нельзя и возвращать самостоятельно поступившую сумму, если это просят сделать сторонние лица, высылая свои реквизиты.
— Не соглашайтесь. Это может быть мошенническая схема. Все операции должны проходить через ваш банк, — прокомментировали в УВД.
Также следует сохранить все записи и подозрительные контакты.
Еще новое мошенничество под видом диспансеризации распространяется в Беларуси.
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