Военные подорвут лед на реке Сим в Челябинской области

Об этом шла речь на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Сообщается, что на основании заявок от местных властей предусмотрено проведение взрывных работ силами саперов Центрального военного округа в Ашинском районе.
Кроме того, будут организованы превентивные работы по искусственному ослаблению льда, в том числе с использованием методов чернения, в Ашинском, Пластовском, Катав-Ивановском и Кусинском районах.
Также силами Поисково-спасательной службы региона проведут распиловку льда на реках в Ашинском, Брединском и Варненском районах, Троицкого городского округа.
Общая группировка сил и средств для выполнения противопаводковых мероприятий составляет 9064 человек, 3183 единиц техники и 159 плавсредств.
Для оперативного реагирования в Главном управлении МЧС России по Челябинской области создана аэромобильная группировка в составе 100 человек, 19 единиц техники и 6 плавсредств, также в Уральском учебном спасательном центре МЧС России создано две аварийно-спасательных группы.