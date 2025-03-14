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В Казахстане очищено 239 км русел рек в рамках подготовки к паводкам

В Казахстане завершены масштабные работы по подготовке водных объектов к паводковому периоду, в рамках которых очищено, расширено и углублено 239 километров русел рек, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

Источник: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

Работы затронули 27,4 км реки Иртыш, 73,7 км реки Кигач, 1,1 км реки Нура, 51,5 км реки Жайык и 85,5 км реки Жем.

Министерство водных ресурсов и ирригации ранее утвердило Дорожную карту на 2025−2027 годы по санации рек и озёр. Согласно документу, в 10 областях Казахстана планируется очистка участков 51 реки и одного озера общей протяжённостью 815 км.

Дополнительно предприятие «Казводхоз» выполнило механическую очистку 1147 км каналов и отремонтировало 230 гидротехнических сооружений.

Впервые за 36 лет была проведена реконструкция Актюбинского водохранилища, а Кировское водохранилище в Западно-Казахстанской области отремонтировано впервые за 58 лет.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов сообщил, что по поручению Президента в 10 областях созданы специализированные организации по эксплуатации гидротехнических сооружений. На их баланс передано 809 объектов, трудоустроено 931 специалиста, а также выдано 203 единицы спецтехники.