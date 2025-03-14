Чиновники заявили, что застройщик незаконно начал строительство на улице Паркентская

По данным Ташкентской городской инспекции по контролю в сфере строительства и ЖКХ, в ходе выездной проверки объекта были выявлены грубые нарушения. В частности, застройщик не направил официальное уведомление в региональную инспекцию и не получил разрешительные документы на строительство, как того требует законодательство.