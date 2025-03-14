Чиновники заявили, что застройщик незаконно начал строительство на улице Паркентская

На днях жители обратились в правоохранительные органы с заявлением в отношении нескольких застройщиков, которые начали строительные работы в данной махалле. Местные жители утверждают, что у застройщиков отсутствуют необходимые разрешительные документы, а сами работы ведутся с нарушением норм безопасности.
Кроме того, ранее жители махалли направили коллективное заявление генеральному прокурору, министру юстиции и другим государственным органам из-за тяжелых условий жизни на этой территории, переданной под строительство многоэтажек.
Застройщик Lotus Gaz Invest предложил им компенсацию за снос домов, учитывающую только стоимость земельного участка, без учета рыночной стоимости построек. По словам жителей, оценка недвижимости была проведена без учета реальной стоимости, что является нарушением законодательства, поскольку изъятие земель планируется не для государственных или общественных нужд, а для коммерческой застройки.
Местные жители обратились в госструктуры с просьбой проверить законность действий застройщика при определении размеров компенсации, а также приостановить процесс изъятия участков до устранения выявленных нарушений. Они также требовали проверить, насколько законно была получена разрешительная документация на строительство.
Минстрой: застройщик начал работы незаконно
Министерство строительства опубликовало заявление, в котором подтвердило: застройщик Lotus Gaz Invest начал строительные работы незаконно, не выполнив предусмотренные законодательством процедуры.
По данным Ташкентской городской инспекции по контролю в сфере строительства и ЖКХ, в ходе выездной проверки объекта были выявлены грубые нарушения. В частности, застройщик не направил официальное уведомление в региональную инспекцию и не получил разрешительные документы на строительство, как того требует законодательство.
В связи с этим строительство было приостановлено до его официальной регистрации. 27 сентября 2024 года застройщику направили предупреждение, а 29 января 2025 года бизнес-омбудсмену — уведомление о краткосрочной проверке деятельности застройщика на данном объекте.
Однако, когда специалисты прибыли на место, представители компании-застройщика просто не явились на проверку.
Что будет дальше?
Сейчас готовятся документы для привлечения ответственных лиц застройщика к административной ответственности и наложению штрафных санкций. Жители махалли надеются, что это прецедент заставит власти тщательнее следить за соблюдением законности при сносе жилых домов и компенсации их владельцам.