Лукашенко и Путин уравняли электоральные права белорусов и россиян

Президентом Беларуси Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным уравнены электоральные права граждан, пишет БелТА.
Так, лидерами стран подписан протокол о внесении изменений в двусторонний договор о равных правах граждан от 25 декабря 1998-го. Документ закрепил возможность на обоюдной основе белорусам и россиянам, которые постоянно проживают на территории другого государства, участвовать в местных выборах, как избирать, так и быть избранным в органы местного самоуправления.
Протокол стал результатом целенаправленной работы, которая проводится в Беларуси с целью обеспечения равных прав белорусов и россиян, в том числе электоральных. До этого момента постоянно проживающие в России граждане Беларуси не могли принимать участие в местных выборах.
Ранее мы сообщали про указ Александра Лукашенко, что белорусы могут получить право голосовать на выборах в России, а россияне — в Беларуси.
А еще в Кремле сообщили, что Лукашенко пригласил Путина с визитом в Беларусь.