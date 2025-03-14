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Лукашенко и Путин уравняли электоральные права белорусов и россиян

Электоральные права граждан Беларуси и России уравнены.

Источник: Комсомольская правда

Президентом Беларуси Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным уравнены электоральные права граждан, пишет БелТА.

Так, лидерами стран подписан протокол о внесении изменений в двусторонний договор о равных правах граждан от 25 декабря 1998-го. Документ закрепил возможность на обоюдной основе белорусам и россиянам, которые постоянно проживают на территории другого государства, участвовать в местных выборах, как избирать, так и быть избранным в органы местного самоуправления.

Протокол стал результатом целенаправленной работы, которая проводится в Беларуси с целью обеспечения равных прав белорусов и россиян, в том числе электоральных. До этого момента постоянно проживающие в России граждане Беларуси не могли принимать участие в местных выборах.

Ранее мы сообщали про указ Александра Лукашенко, что белорусы могут получить право голосовать на выборах в России, а россияне — в Беларуси.

А еще в Кремле сообщили, что Лукашенко пригласил Путина с визитом в Беларусь.