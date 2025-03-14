Лукашенко и Путин уравняли электоральные права белорусов и россиян

Так, лидерами стран подписан протокол о внесении изменений в двусторонний договор о равных правах граждан от 25 декабря 1998-го. Документ закрепил возможность на обоюдной основе белорусам и россиянам, которые постоянно проживают на территории другого государства, участвовать в местных выборах, как избирать, так и быть избранным в органы местного самоуправления.