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В Ростове 14 марта синоптики обещают пасмурную и теплую погоду

Последний рабочий день принесет до +21 градуса в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове-на-Дону в последний рабочий день. Актуальный прогноз опубликовали на сайте Гисметео.

В пятницу, 14 марта, утро начнется с пасмурной погоды. Температура воздуха составит +15 градусов. Осадков не ожидается. Днем в Ростове-на-Дону ожидается +19…+21 градус. Вечером в городе будет солнечно и прохладно. Температура воздуха после шести вечера пойдет на спад, столбики термометров покажут +12 градусов.

В дневное время порывы ветра составят 3−8 метров в секунду, а в вечернее время усилятся до 10−11 метров.