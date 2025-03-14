В Ростове 14 марта синоптики обещают пасмурную и теплую погоду

В пятницу, 14 марта, утро начнется с пасмурной погоды. Температура воздуха составит +15 градусов. Осадков не ожидается. Днем в Ростове-на-Дону ожидается +19…+21 градус. Вечером в городе будет солнечно и прохладно. Температура воздуха после шести вечера пойдет на спад, столбики термометров покажут +12 градусов.