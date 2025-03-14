В Иркутской области численность безработных снизилась на 15,4% в 2024 году. Об этом сообщили в Иркутскстате. В четвертом квартале прошлого года количество безработных составляло 35,6 тысячи человек.
— В 2024 году в организациях было занято 742,7 тыс. человек, из них 13,8% — в сфере образования, 12,9% — в обрабатывающих производствах. Наибольший прирост числа занятых по сравнению с 2023 годом наблюдался в организациях, занимающихся добычей полезных ископаемых, а снижение — в строительстве, — поделились специалисты.
По итогам минувшего года 82% работников крупных и средних предприятий уволились по собственному желанию. Больше всего работников нанимали в гостиную сферу и общепит. Сейчас у работодателей региона открыто около 34 тысяч свободных мест. Больше в работниках нуждается отрасль сельского хозяйства, госуправление и соцобеспечение. При этом количество безработных, которые состоят на учете в службе занятости населения 5,3 тысячи человек.