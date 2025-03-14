В Иркутской области численность безработных снизилась на 15,4%

По итогам минувшего года 82% работников крупных и средних предприятий уволились по собственному желанию. Больше всего работников нанимали в гостиную сферу и общепит. Сейчас у работодателей региона открыто около 34 тысяч свободных мест. Больше в работниках нуждается отрасль сельского хозяйства, госуправление и соцобеспечение. При этом количество безработных, которые состоят на учете в службе занятости населения 5,3 тысячи человек.