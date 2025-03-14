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В Омской области в новые вольеры переехали орлы Большереченского зоопарка

Пара степных орлов и их сосед орел-могильник отмечают новоселье.

Источник: Комсомольская правда

В Большереченском зоопарке отметили новоселье орлы. Переезд пернатых в новые, просторные вольеры прошел без происшествий. Жилища оборудованы домиками, присадами и удобными столами для кормления птиц.

«Мы стремимся постоянно совершенствовать условия содержания животных, приближая их к естественной среде обитания. Надеемся, что гости оценят изменения и приглашаем всех посетить наш зоопарк!», — отметила директор зоопарка Юлия Сырецкая.

Модернизация зоопарка проводится в рамках средств, выделенных из регионального бюджета. Уже построены новые кафе и зоны отдыха, обновлены кормокухня и вольеры для копытных, а в прошлом году в зоопарке появилась белая медведица Думка.

Фото: пресс-служба Большереченского зоопарка.

Главным событием весны станет открытие «Птичьего парка», куда переедут многие пернатые обитатели зоопарка.

Ранее мы рассказывали, что Большереченский зоопарк выплатил 10 тысяч за нарушения в содержании бегемота.