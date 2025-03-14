Подчиненные Ивана Геля запутались в показаниях на суде

— Их попытки объяснить свое расхождение в показаниях тем, что, якобы, следователь их не так понял, или что будто бы на них давили, мягко говоря, нельзя считать убедительными. Например, во время расследования все они подтвердили факт конфликта пожарных и Ивана Геля, который произошел во время того трагического пожара, когда глава района командовал огнеборцами. Об этом следователь никак не мог знать и, следовательно, не мог «выманить» эти показания из свидетелей, — продолжил источник.