Гострудинспекция Башкирии выяснила, почему водителя грузовика ударило током

По данным ведомства, в декабре прошлого года водителю грузового автомобиля было поручено привезти щебень с карьера Абзаково в асфальтобетонный цех в Благовещенске. Вечером после разгрузки работник поехал на автомойку. Перед заездом на неё он начал поднимать кузов машины, чтобы стряхнуть снег, и задел высоковольтные провода. Произошёл их обрыв, мужчину ударило электрическим током. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь — пострадавшего, получившего ожоги, госпитализировали.
Установлено, что водитель грузовика был допущен к работе без проведения в установленном порядке инструктажа по охране труда на рабочем месте. Как пояснила руководитель гострудинспекции Татьяна Астрелина, к несчастному случаю с тяжёлым исходом также привела неудовлетворительная организация производства работ, а именно, непроведение оценки профессиональных рисков на рабочем месте водителя автомобиля, а также нарушение работником требований безопасности при эксплуатации транспортных средств. В частности, при работах с полуприцепами около высоковольтных проводов необходимо соблюдать безопасное от них расстояние.
За допущенные нарушения требований охраны труда работодателя привлекли к административной ответственности в виде штрафов.