Гострудинспекция Башкирии выяснила, почему водителя грузовика ударило током

Установлено, что водитель грузовика был допущен к работе без проведения в установленном порядке инструктажа по охране труда на рабочем месте. Как пояснила руководитель гострудинспекции Татьяна Астрелина, к несчастному случаю с тяжёлым исходом также привела неудовлетворительная организация производства работ, а именно, непроведение оценки профессиональных рисков на рабочем месте водителя автомобиля, а также нарушение работником требований безопасности при эксплуатации транспортных средств. В частности, при работах с полуприцепами около высоковольтных проводов необходимо соблюдать безопасное от них расстояние.