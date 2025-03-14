На 41 площадке по Башкирии откроются сельхозярмарки

С 14 по 16 марта в 33 районах и городах Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в Министерстве торговли и услуг региона.
В течение трех дней будет организовано 41 торговая площадка. Посетители смогут приобрести свежие и натуральные продукты, произведенные местными фермерами. Адреса ярмарок и контактная информация доступны на официальном сайте Минторга РБ.
Напомним, что в эти выходные ярмарки развернутся и на площадках Уфы.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.