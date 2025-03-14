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На 41 площадке по Башкирии откроются сельхозярмарки

В Башкирии с 14 по 16 марта состоятся сельхозярмарки.

Источник: Комсомольская правда

С 14 по 16 марта в 33 районах и городах Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в Министерстве торговли и услуг региона.

В течение трех дней будет организовано 41 торговая площадка. Посетители смогут приобрести свежие и натуральные продукты, произведенные местными фермерами. Адреса ярмарок и контактная информация доступны на официальном сайте Минторга РБ.

Напомним, что в эти выходные ярмарки развернутся и на площадках Уфы.

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