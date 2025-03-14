Шестая статья конституции СССР о руководящей роли КПСС была отменена 35 лет назад

Борьба за отмену шестой статьи началась в 1989 году во время знаменитого первого Съезда народных депутатов, сформированного по итогам первых в истории страны свободных выборов. Инициатор «перестройки» Михаил Горбачев надеялся, что депутаты будут выступать с умеренными предложениями частичной и поэтапной демократизации СССР, перехода к более рыночной экономике — никаких революционных шагов он не планировал. Однако на съезде стихийно сформировалась группа, которая отвергла отведенную себе роль. Депутат Михаил Афанасьев заклеймил «сталинско-брежневской Верховный совет» вместе с его «агрессивно-послушным большинством», и противопоставил этому Межрегиональную депутатскую группу (МДГ), одним из лидеров которой был академик и диссидент Андрей Сахаров.