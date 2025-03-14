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В Екатеринбурге открывают после реставрации Дом городского головы И. И. Симанова

14 марта, в 13:00, глава Екатеринбурга Алексей Орлов примет участие в открытии после реставрации объекта культурного наследия «Дом городского головы И. И. Симанова», расположенного по адресу ул. Попова, 4.

Как сообщила пресс-служба Администрации Екатеринбурга, в ходе разработки техзадания на реконструкцию специалисты использовали архивные фотографии.

Эксперты изучили, как здание выглядело в разные эпохи, и со стопроцентной точностью воссоздали его облик по фотографиям и чертежам, с учетом всех деталей.

В рамках открытия памятника пройдет спикер-сессия с участием представителей горадминистрации, инвесторов и профильных специалистов по реставрации объектов ОКН.

Участники мероприятия укажут на барьеры, мешающие работе с памятниками, обозначат механизмы их преодоления, представят план действий по восстановлению ОКН в Екатеринбурге в 2025 году.