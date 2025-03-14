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Обновленные автобусы вышли на маршруты в столице Приморья

Во Владивостоке курсируют брендированные автобусы в честь 80-летия Победы.

Источник: Администрация Владивостока

Во Владивостоке продолжают готовиться к предстоящему празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Улицы города украшают тематические баннеры, также начали курсировать брендированные автобусы № 15, 77, 98д и 98ц, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

По словам и.о. директора «ВПОПАТ № 1» Юрия Хильчука, в честь праздника украсили четыре автобуса, обновленные транспортные средства уже курсируют по улицам города, в ближайшее время к ним присоединяться еще столько же.

Также ко Дню Победы на маршрут вышел брендированный трамвай.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что во Владивостоке открылась книжная выставка, посвященная 80-летию Великой Победы. Экспозиция, развернутая в четырех витринах, представляет собой массив военно-исторической литературы, энциклопедии, сборники документов и авторитетные исследования.