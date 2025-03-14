МАРТ ответил белорусам, можно ли купить аппарат и легально гнать самогон

Однако существует и ряд запретов. Например, белорусы не могут изготавливать крепкие алкогольные напитки и полуфабрикаты для их варки, то есть варить самогон и делать брагу. Запрещены также хранение аппаратов для их изготовления, приобретение подобных крепких алкогольных напитков и приобретение полуфабрикатов для их изготовления.