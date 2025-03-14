МАРТ ответил белорусам, можно ли купить аппарат и легально гнать самогон

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сказали, можно ли в Беларуси легально покупать аппараты и гнать самогон, пишет tochka.by.
Издание обратило внимание, что в интернете продаются дистилляторы, которые могут использоваться как самогонные аппараты. В МАРТ ответили, что в белорусском законодательстве нет запрета на продажу дистилляторов или их хранение с целью сбыта.
Однако существует и ряд запретов. Например, белорусы не могут изготавливать крепкие алкогольные напитки и полуфабрикаты для их варки, то есть варить самогон и делать брагу. Запрещены также хранение аппаратов для их изготовления, приобретение подобных крепких алкогольных напитков и приобретение полуфабрикатов для их изготовления.
Нарушение грозит штрафом до 5 базовых величин (210 белорусских рублей в марте 2025-го) с конфискацией напитков, полуфабрикатов и аппаратов (п. 1 и 3 ст. 13.27 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях).
Таким образом дистилляторы могут использоваться белорусами, но не для изготовления самогона.
И еще новое мошенничество с зачислением денег на карту распространяется в Беларуси.
Также мошенничество под видом диспансеризации распространяется в Беларуси.