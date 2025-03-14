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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира Индиан-Уэллса

Соболенко стала полуфиналисткой теннисного турнира в Индиан-Уэллсе с призовым фондом $8,9 млн.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира категории WTA-1000.

Для этого белоруска в четвертьфинале одержала победу над россиянкой Людмилой Самсоновой. Матч закончился со счетом 6:2, 6:3 в пользу первой ракетки мира.

В полуфинале на корт против Арины Соболенко выйдет американская теннисистка Мэдисон Киз.

Напомним, призовой фонд «хардового» турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе составляет 8,9 миллиона долларов.

Накануне Арина Соболенко и Ига Свентек устроили словесную пикировку из-за еды и выживания: «Если она тигрица, то будет охотиться в поисках еды».