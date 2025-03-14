Как работает критериальная система оценивания в нижегородской «Школе 800»

«Мы сами для себя сформулировали слоган: “Достижения вместо ошибок”. Критериальная система устроена так, что она нацеливает ребёнка на результат, а не фиксируется на его промахах», — отметил Сартан.
По его словам, ошибки всё же влияют на итоговый балл, но воспринимаются не как повод снизить оценку, а как сигнал о дефиците знаний. Такая система мотивирует учеников осваивать программу полностью и работать регулярно.
«В обычной школе можно получить три пятёрки, а потом целую четверть ничего не делать — итоговая оценка всё равно будет “отлично”. У нас так не получится. Если ученик не работает, у него начинают копиться “нули”, процент освоения программы падает», — пояснил директор.
По его словам, многие ученики быстро понимают этот принцип, а родители отмечают, что дети сами начинают контролировать свой учебный процесс.
«Критериальная система оценивает полноту освоения программы. Это не просто ярлык, который навесили, а реальный показатель знаний», — подчеркнул Сартан.
Напомним, что у НИА «Нижний Новгород» вышло две части большого интервью с Марком Сартаном. В первой мы поговорили с директором «Школы 800» о детстве, выборе профессии и родителях, во второй — о борьбе с буллингом, скандале с «туалетными» правилами и многом другом.