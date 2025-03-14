В ЦБ не исключили повышения ключевой ставки в марте

Он также отметил, что у совета директоров ЦБ есть как доводы в пользу, так и против повышения ставки, которые будут представлены. Вместе с тем зампред регулятора указал на то, что инфляция и инфляционные ожидания начали демонстрировать признаки снижения. Заседание Совета директоров Банка России по вопросу ключевой ставки запланировано на 21 марта, пишет РБК.