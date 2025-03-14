В ЦБ не исключили повышения ключевой ставки в марте

Об этом рассказал заместитель председателя Центробанка страны Алексей Заботкин, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, на заседании, проведенном 14 февраля, Совет директоров дал понять, что в ближайшие встречи будут рассмотрены вопросы, связанные с повышением ключевой ставки. Информация, полученная за последний месяц, с середины февраля, не изменила ситуации значительно, учитывая, что прошло не так много времени, отметил Заботкин.
Он также отметил, что у совета директоров ЦБ есть как доводы в пользу, так и против повышения ставки, которые будут представлены. Вместе с тем зампред регулятора указал на то, что инфляция и инфляционные ожидания начали демонстрировать признаки снижения. Заседание Совета директоров Банка России по вопросу ключевой ставки запланировано на 21 марта, пишет РБК.
Ранее стало известно о том, что инфляция в России на неделе с 4 по 10 марта 2025 года снизилась до показателя 0,11% после 0,15% неделей ранее. В годовом выражении значение составило 10,06% (неделей ранее — 10,07%), сообщили в Минэкономразвития.