После аномального тепла в Ростовскую область нагрянут заморозки и сильный ветер

Недавнее потепление в Ростове, отмеченное рекордными +21 градусами, оказалось кратковременным. Уже с 17 марта синоптики прогнозируют резкое изменение погодных условий. Об этом сообщили на сайте Гисметео.
Температура воздуха опустится до +13 градусов, а усиление ветра до 17 метров в секунду создаст ощущение гораздо более низкой температуры.
По прогнозам синоптиков, дальнейшее понижение температуры продолжится. В понедельник и вторник, 18 марта, днем столбики термометров не поднимутся выше +6 градусов, а ночью опустятся до +3. Несмотря на ослабление ветра, ощущение холода сохранится.
Пик похолодания придется на среду, 19 марта. Ночью в Ростове ожидаются заморозки до −2 градусов, а днем температура воздуха составит всего +4 градуса. В связи с этим жителям рекомендуется не убирать далеко теплую одежду, поскольку морозы возвращаются в регион.