После аномального тепла в Ростовскую область нагрянут заморозки и сильный ветер

Пик похолодания придется на среду, 19 марта. Ночью в Ростове ожидаются заморозки до −2 градусов, а днем температура воздуха составит всего +4 градуса. В связи с этим жителям рекомендуется не убирать далеко теплую одежду, поскольку морозы возвращаются в регион.