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Потепление до +6 градусов придет в Омскую область 15 марта

Температура воздуха ночью не опустится ниже −6 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В субботу в Омской области ожидается потепление до +6 градусов. Осадки обойдут большую часть территории региона стороной. О том, какая будет погода в Омске 15 марта 2025, а также в Омской области, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Температура воздуха ночью будет ниже нуля — от −1 до −6 градусов. Местами по области возможны небольшие осадки, в том числе в виде снега. В ряде районов ожидается туман. Ветер южный, юго-западный со скоростью от 3 до 8 м/с.

Днем потеплеет до +1…+6 градусов, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный со скоростью 7−12 м/с.