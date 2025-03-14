В МЧС предупредили о факторах опасности при усилении ветра

В ведомстве добавили, что при этом возникает ряд факторов опасности, среди них — повреждение (обрыв) линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и сооружений, а также падение деревьев.