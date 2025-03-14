Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МЧС предупредили о факторах опасности при усилении ветра

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МЧС предупредили о факторах опасности при усилении ветра, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 93% 759 мм рт. ст. +8°

В МЧС обратили внимание, что сегодня утром во многих районах, днем по восточной половине ожидается усиление западного ветра порывами 15−20 м/с. Днем ожидается резкое изменение погодных условий, похолодает.

В ведомстве добавили, что при этом возникает ряд факторов опасности, среди них — повреждение (обрыв) линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и сооружений, а также падение деревьев.