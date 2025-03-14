Участник СВО возглавил управу микрорайона Марха в Якутске

ЯКУТСК, 14 мар — РИА Новости. Участник СВО в Якутске назначен начальником управы микрорайона Марха, до спецоперации он работал в структурных подразделениях мэрии, сообщает глава города Евгений Григорьев в своем Telegram-канале.
«Принял решение о назначении участника специальной военной операции Андреева Эрсана Акимовича начальником Управления администрации микрорайона Марха. До ухода добровольцем на СВО Эрсан Акимович несколько лет проработал в структурных подразделениях Окружной администрации, имеет высшее юридическое образование», — рассказал Григорьев.
Новый руководитель управы в ходе спецоперации был награжден орденом «Мужества», медалями РФ и ЛНР «За отвагу».
«Отмечу, что это уже второй руководитель управы, имеющий за плечами боевой опыт: в Губинском округе продолжает работу после возвращения из зоны проведения СВО Валентин Романов», — добавил градоначальник.
Ранее сообщалось о том, что в Якутии в феврале стартовала кадровая программа для участников спецоперации «Якутия — Земля героев». Выпускников программы предполагается выдвинуть на руководящие должности государственных и муниципальных органов власти, в государственных и муниципальных предприятиях.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23−27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.