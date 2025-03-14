Холодную воду вернули в микрорайон Новый Оккервиль в Петербурге после аварии

К слову, о прорыве стало известно еще днем 13 марта. Пока рабочие устраняли его последствия, на местах организовали подвоз цистерн с питьевой водой. Без важного ресурса также не остались социальные учреждения — их обеспечили бутилированной водой. Бригада трудилась на протяжении нескольких часов, окончив работы только ранним утром 14 марта.