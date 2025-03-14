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Холодную воду вернули в микрорайон Новый Оккервиль в Петербурге после аварии

Водоснабжение в Северной столице восстановили.

Источник: Водоканал Санкт-Петербурга — Telegram

Накануне, 13 марта, холодная вода пропала в микрорайоне Новый Оккервиль в Петербурге. Специалисты выявили технологическое нарушение у дома 47 на улице Подвойского. Сегодня утром противоаварийные работы завершили. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

— Специалисты завершили организационно-технические мероприятия, которые позволили обеспечить подачу холодной воды в дома абонентов микрорайона со штатным давлением, — говорится в сообщении.

К слову, о прорыве стало известно еще днем 13 марта. Пока рабочие устраняли его последствия, на местах организовали подвоз цистерн с питьевой водой. Без важного ресурса также не остались социальные учреждения — их обеспечили бутилированной водой. Бригада трудилась на протяжении нескольких часов, окончив работы только ранним утром 14 марта.