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Место очередного провала на дороге в Уфе огородили

Как сообщили сегодня утром в соцсетях очевидцы, недалеко от гипермаркета на улице Пархоменко провалился асфальт. «Башинформу» в пресс-службе мэрии города заявили, что службы выставили ограждение, ведутся работы по устранению инцидента.

Источник: Мэрия Уфы

«При мониторинге СМИ был выявлен факт провала асфальтового покрытия на проезжей части на перекрестке бульвара Ибрагимова и ул. Пархоменко. Информация оперативно была доведена до всех заинтересованных служб. На месте провала выставлено ограждение. Работы по устранению провала проводит ООО “Башпромстрой”», — пояснили в администрации города.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что на улице Интернациональной в Уфе около полуночи 9 марта под землю ушли автомобиль и дерево. Опасный участок, диаметром 7 метров и глубиной 8 метров, огородили. «Ладу» с помощью спецтехники из провала извлекли. Автомобиль получил механические повреждения. Провал затампонировали глиной, далее должны будут провести необходимые изыскания и обследования.