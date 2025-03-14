Место очередного провала на дороге в Уфе огородили

Ранее «Башинформ» информировал о том, что на улице Интернациональной в Уфе около полуночи 9 марта под землю ушли автомобиль и дерево. Опасный участок, диаметром 7 метров и глубиной 8 метров, огородили. «Ладу» с помощью спецтехники из провала извлекли. Автомобиль получил механические повреждения. Провал затампонировали глиной, далее должны будут провести необходимые изыскания и обследования.