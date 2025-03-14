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«Знаешь его? Сегодня ночью скончался…» Белорусов предупредили о мошенничестве со смертью знакомых

Новое мошенничество о якобы смерти знакомых распространяется в Telegram Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси набирает обороты новая афера мошенников, связанная с якобы смертью знакомых. Белорусов предупредили в Национальном центре защиты персональных данных.

Новая мошенническая схема распространяется в популярном мессенджере Телеграм, в том числе в Беларуси.

Так, белорусам приходят сообщения о якобы смерти знакомых с прикрепленными фото. Однако в файлах на самом деле мошенники рассылают вредоносное ПО.

— Эти фото на самом деле — вредоносные .apk-файлы с вирусом, — объяснили в центре.

Сообщения, которые присылают мошенники, зачастую содержат следующий текст: «Привет, знаешь его? Сегодня ночью скончался… Мои соболезнования». И если человек скачает файл, который прислали злоумышленники, то вирус начнет рассылку аналогичных сообщений всем контактам пользователя.

В Национальном центре защиты персональных данных обратили внимание на то, что файлы с расширением .apk никогда не должны содержать фото или видео. Их наличие является прямым признаком опасности.

— Если получили подобное сообщение, немедленно удалите диалог и не открывайте файл, — рекомендовали в центре.

И еще новое мошенничество с зачислением денег на карту распространяется в Беларуси.

Также мошенничество под видом диспансеризации распространяется в Беларуси.

Кроме того, МАРТ ответил белорусам, можно ли купить аппарат и легально гнать самогон.