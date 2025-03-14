«Знаешь его? Сегодня ночью скончался…» Белорусов предупредили о мошенничестве со смертью знакомых

Сообщения, которые присылают мошенники, зачастую содержат следующий текст: «Привет, знаешь его? Сегодня ночью скончался… Мои соболезнования». И если человек скачает файл, который прислали злоумышленники, то вирус начнет рассылку аналогичных сообщений всем контактам пользователя.