«Знаешь его? Сегодня ночью скончался…» Белорусов предупредили о мошенничестве со смертью знакомых

В Беларуси набирает обороты новая афера мошенников, связанная с якобы смертью знакомых. Белорусов предупредили в Национальном центре защиты персональных данных.
Новая мошенническая схема распространяется в популярном мессенджере Телеграм, в том числе в Беларуси.
Так, белорусам приходят сообщения о якобы смерти знакомых с прикрепленными фото. Однако в файлах на самом деле мошенники рассылают вредоносное ПО.
— Эти фото на самом деле — вредоносные .apk-файлы с вирусом, — объяснили в центре.
Сообщения, которые присылают мошенники, зачастую содержат следующий текст: «Привет, знаешь его? Сегодня ночью скончался… Мои соболезнования». И если человек скачает файл, который прислали злоумышленники, то вирус начнет рассылку аналогичных сообщений всем контактам пользователя.
В Национальном центре защиты персональных данных обратили внимание на то, что файлы с расширением .apk никогда не должны содержать фото или видео. Их наличие является прямым признаком опасности.
— Если получили подобное сообщение, немедленно удалите диалог и не открывайте файл, — рекомендовали в центре.
И еще новое мошенничество с зачислением денег на карту распространяется в Беларуси.
Также мошенничество под видом диспансеризации распространяется в Беларуси.
Кроме того, МАРТ ответил белорусам, можно ли купить аппарат и легально гнать самогон.