В Ростове-на-Дону без вести пропала 37-летняя женщина

Наталья Радченко вышла из дома 6 марта. С того дня ее больше никто не видел. Когда она не вернулась домой, родственники забили тревогу. Друзья также не знали, где находится женщина. Семья обратилась за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы.