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В Ростове-на-Дону без вести пропала 37-летняя женщина

Пропала 6 марта: в Ростове-на-Дону разыскивают 37-летнюю женщину.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону без вести пропала местная жительница. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.

Наталья Радченко вышла из дома 6 марта. С того дня ее больше никто не видел. Когда она не вернулась домой, родственники забили тревогу. Друзья также не знали, где находится женщина. Семья обратилась за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы.

Рост пропавшей женщины — около 165 сантиметров. У нее нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. Она была одета в серебристую куртку, зеленые штаны, черные кроссовки и светлую рубашку.