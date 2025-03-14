В Ростове-на-Дону без вести пропала 37-летняя женщина

В Ростове-на-Дону без вести пропала местная жительница. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.
Наталья Радченко вышла из дома 6 марта. С того дня ее больше никто не видел. Когда она не вернулась домой, родственники забили тревогу. Друзья также не знали, где находится женщина. Семья обратилась за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы.
Рост пропавшей женщины — около 165 сантиметров. У нее нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. Она была одета в серебристую куртку, зеленые штаны, черные кроссовки и светлую рубашку.