Приставы Башкирии вернули матери 2-летнего сына, которого забрал отец

В Башкирии судебные приставы забрали у 25-летнего жителя Ермекеевского района двухлетнего сына. После развода суд постановил, что ребенок должен жить с матерью. Но отец ребенка не исполнил это решение и увез мальчика в неизвестном направлении.
Сама женщина живет в Надыме и не видела малыша с ноября прошлого года. Она пыталась уговорить бывшего мужа отдать ребенка, но все было безуспешно.
«Судебным приставам Ермекеевского района поступило поручение провести исполнительные действия по передаче ребенка. Несмотря на то, что сын очень тосковал по матери, отец с решением суда был не согласен. Противостояние родителей усиливалось с каждым днем. Оставался один выход — принудительное отобрание», — прокомментировали в УФССП по РБ.
Вместе с коллегами из Ямало-Ненецкого автономного округа, органами опеки и детским психологом судебные приставы Башкирии начали исполнительные действия. Ребенок воссоединился с мамой.