Приставы Башкирии вернули матери 2-летнего сына, которого забрал отец

«Судебным приставам Ермекеевского района поступило поручение провести исполнительные действия по передаче ребенка. Несмотря на то, что сын очень тосковал по матери, отец с решением суда был не согласен. Противостояние родителей усиливалось с каждым днем. Оставался один выход — принудительное отобрание», — прокомментировали в УФССП по РБ.