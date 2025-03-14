Беглов объяснил, когда введут новый разводной мост через Неву

Власти Петербурга планируют открыть новый разводной мост через Неву, являющийся частью Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), до завершения всех работ по магистрали. Об этом каналу «78» сообщил губернатор Александр Беглов.
По его словам, возведение нового моста через реку Неву является частью четвертой очереди строительства ШМСД. Мост будет расположен возле Финляндского железнодорожного моста, в створе Фаянсовой и Зольной улиц. Это связано с важностью данного сооружения для города.
Мост позволит сильно снизить нагрузку на транспортные магистрали. Отметим, развязку новой магистрали с КАД планируется ввести не раньше 2030 года.